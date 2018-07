Roncalli’s Apollo Varieté macht diesen Sommer noch heißer und sorgt für einen feurigen Herbst: Burlesque is back - mit einer neuen Show und den Besten der Szene, den schrillsten und schrägsten Artisten dieses Genres. „Burlesque“ ist die Kunst, charmant-schräge Unterhaltung mit erotischen Anspielungen stilvoll in Szene zu setzen. In diesem Programm verbinden sich groteske Comedy und schelmisch-sinnliche Darbietungen zu einem prickelnden Unterhaltungs-Cocktail, der begeistert, verführt und entfesselt. Musik, Ausgelassenheit und Lebensfreude stehen im Mittelpunkt dieser aufregenden Revue der Sinne. Sie bezaubert mit einer unwiderstehlichen Mischung aus skurriler Komik und faszinierender Artistik - sexy, frech und ein kleines bisschen frivol.



Collins Brothers – Magic Comedy



beherrschen Minenspiel wie Mister Bean, Pointen-sicheren Slapstick und perfekte Katastrophen-Artistik: „Die Tragik des Lebens ist eigentlich Comedy“



Lucky Hell – Sword swallow Burlesque Act



eine äußerst glamouröse Draufgängerin, die als lebendes Kunstwerk und als eine der wenigen Schwertschluckerinnen der Welt einen umwerfenden Eindruck macht.



Petula Goldfever – Different Burlesque Acts



Sie ist schelmisch, frech und aus Paris – sind Sie bereit für eine blonde Zeit? Glamourös und elegant lodert bei Petula dennoch Feuer unter dem Eis.



Man‘s World – Handvoltige



Sie verblüffen und fesseln mit einer ungewöhnlichen Mischung aus Tanz, Akrobatik und wagen eine Menschen-Pyramide von fast acht Metern Höhe.



Talulah Blue – Different Burlesque-Acts



Talulah vereint Hollywood-Glamour- und Cheesecake-Burlesque – nämlich kokett, verspielt, witzig und selbstironisch.



Duo Pole – Pole-Artistik



Elegant und erotisch präsentieren Yasya und Anna ihren akrobatischen Tanz an der Polestange.



Kiki Beguin – Different Burlesques-Acts



Mit ihrem süßen, kleinen Gesicht und dem leuchtend roten Haar bringt sie den klassischen Tanz zum Erröten und flüstert ihm zärtlich die neuen Ideen der Burlesque ins Ohr!



Flight of Passion - Strapaten



diese Sinfonie purer Leidenschaft, Poesie und Romantik erhielt beim internationalen Circus-Festival von Monte Carlo den Goldenen Clown, die höchste Auszeichnung für einen Artisten.



Ballett



Hannah, Heather, Phillippa, Violette









