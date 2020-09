Neuerscheinung: Perspektivwechsel - Auf der Suche nach Gemeinsamkeiten

Das Buch will auf die Gemeinsamkeiten menschlichen Denkens anhand vergleichbarer Texte aus den fünf Weltreligionen verweisen.



Die Naturbilder unterstreichen mit ihrer Symbolkraft die Aussagen der Texte und stehen für das Erhaltenswerte in unserem Leben. Letztlich ist das Buch ein Aufruf, sich auf das Wesentliche des Lebens zu konzentrieren. Indem man sich auf einen Perspektivwechsel einlässt – in Religionsfragen, wie in Fragen des Umgangs mit der Natur, eröffnen sich neue Blickwinkel und vielleicht auch neue Handlungsfelder für jeden von uns.



Das Auge nimmt wahr und vermittelt uns ein Gefühl des Glücks. Warum sollten wir uns also nicht das uns vermittelte Gefühl beim Anblick von Natur als Entscheidungsgrundlage in unser Bewusstsein rufen, wenn es um den Umgang mit Natur geht?



So verstanden, möchte dieses Buch eine Einladung zur Vereinfachung des Komplexen sein und eine Anregung, sich durch einen Perspektivwechsel des Menschen verbindenden Gemeinsamen bewusst zu werden.



ISBN: 978-3-96229-183-9

Seitenzahl: 160

Autorin: Corinna Diederichs

Umschlag: Hardcover

Preis: 34,99 €

Herausgeber: Romeon Verlag

