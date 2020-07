Neuerscheinung: Mit Herz! Das Leben Adolph Kolpings und sein Werk

Adolph Kolpings Leben ermuntert zu einem glücklichen Leben mit einem mitfühlenden Herzen.Ein Sach-Bilderbuch über das Leben und Wirken des Adolph Kolping.Ambros Eiletz wurd am 20. 06.1943 in 92289 Ursensollen geboren. Er hat wei Kinder, drei Enkelkinder. Beruflich war er erstals Volksschullehrer in der Grundschule, dann Sonderschullehrer für geistig behindert Kinder in allen Stufen.Ehrenamtlich hat er zwei Perioden im Pfarrgemeinderat, 6 Jahre Kolpingvorsitzender, 20 Jahre Büchereileiter, 2011 Kinderbibliothekspreis Bayern von e-on.Zurzeit begleite er drei Jungkolping-Bubengruppen von 6-17 Jahren wöchentlich in den Gruppenstunden; insgesamt 25 Kinder und Jugendliche.Sein Bestreben ist es, Kinder möglichst früh ohne Leistungsdruck Freude in der Kolpinggruppe mit den Zielen Adolph Kolpings erleben zu lassen.ISBN: 978-3-96229-164-8Seitenzahl: 60Autor: Ambros EiletzVerleger: Romeon Verlag