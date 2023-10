Eine Buch-Neuvorstellung des Romeon-Verlages: ... mit 15 Soldat!

Autor: Aldo Blindenhöfer

In diesem Buch wird die bewegende Geschichte von Aldo Blindenhöfer erzählt, einem Mann, der die Dunkelheit des Krieges erlebte, aber nie aufhörte, nach dem Licht zu suchen. Sein Leben ist ein inspirierendes Beispiel dafür, wie man sich aus schwierigen Umständen herauskämpfen und zu einem wichtigen Mitglied der Gesellschaft werden kann. Dies ist die fesselnde Biografie eines außergewöhnlichen Lebens, das Mut, Durchhaltevermögen und den Glauben an eine bessere Zukunft zelebriert.



Aldo Blindenhöfer, am 10. Mai 1930 in Petershagen bei Berlin geboren, führte ein Leben voller dramatischer Wendungen. Als Kindsoldat erlebte er die Schrecken des Zweiten Weltkriegs hautnah.



Mit 14 Jahren wurde er Luftwaffenkurier, mit 15 kämpfte er in den Schlachten um Berlin und geriet verwundet in russische Kriegsgefangenschaft. Nach seiner Freilassung floh er mit seinen Eltern nach Hamburg und arbeitete in der väterlichen Spedition als Fernfahrer.



Aldo Blindenhöfer trat der Bundeswehr bei, erreichte den Rang eines Offiziers und verbrachte sechs Jahre in den USA. Nach der Pensionierung arbeitete er als Prüfer und Sachverständiger beim TÜV-Nord.



Parallel engagierte er sich politisch, zuerst in Stollberg bei Aachen und später im Kreistag und Stadtrat von Celle, wo er zum 2. Bürgermeister gewählt wurde. Für sein soziales Engagement erhielt er das Bundesverdienstkreuz am Bande.



