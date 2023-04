Eine Buch-Neuvorstellung des Romeon-Verlages: VERGESSEN: NIE Die Macht der Lüge

Eine Buch-Neuvorstellung des Romeon-Verlages: VERGESSEN: NIE Die Macht der Lüge

Autor: H. Werner Gründemann

In schicksalsvoller Dramatik konnten sie den Stolz nicht brechen.



In diesem Buch beschreibt der Autor seine Erlebnisse in der sozialistischen DDR-Diktatur. Als ehemaliger BDJ-Angehöriger verbrachte er die Zeit zwischen 1952 und 1956 als politischer Gefangener in einem Cottbuser Zuchthaus und bei der STASI in der Lindenstraße in Potsdam.



In diesem Buch beschreibt er das dortige Leben, die menschenverachtenden Verhöre durch die Staatsorgane, welche auch vor körperlicher und psychischer Gewalt nicht zurückschreckten, die Planung der Flucht bis hin zur Entlassung.



Dieses Buch ist eine Aufarbeitung der Erlebnisse und soll den Menschen als Mahnung dienen, dass wir dieses Kapitel der deutsch-deutschen Geschichte nicht vergessen.



ISBN: 978-3-96229-455-7

Preis: 24,95 €

Seiten: 44