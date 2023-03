Eine Buch-Neuvorstellung des Romeon-Verlages: V. Symphonie Wenn Bach käme

Autor: Michael Floredo

Michael Floredo (geb. 1967 in Hohenems), freischaffender Komponist, Organist, Musikpädagoge, Träger nationaler und internationaler Auszeichnungen und durch Aufführungen seiner Werke u.a. in Wien, Paris, London, Rom, Zürich geehrt, zeichnet in diesem Buch ein farbenreiches Gesamtbild über Musik, ihre Geschichte und ihre Tiefenwirkung in die mannigfaltigen Bereiche des Lebens.



Faszinierend in diesem Werk ist, wie Floredo dieses Gesamtbild aus der Sicht und in der Sprache Bachs entstehen lässt. Mit grundlegenden Ideen griechischer Philosophen, wie Pythagoras, Sokrates und Platon, legt der Komponist das Fundament der Musikgeschichte und entwickelt neue, interessante Theorien im Zusammenwirken von Zahlen und Intervallen. Bedeutende Wissenschaftler, Orgelbauer, Physiker und Theologen treten auf.



Gedanken über die Unterhaltungsmusik und die ernste Musik, über die Förderung der neuen Musik und die Musikerziehung werden erörtert und beeindruckend wird nachgewiesen, wie gewisse Farben bestimmten Tönen zugeordnet werden können. Dies eröffnet dem Leser eine Zusammenschau, übereinstimmend von Farben, Tönen, Gefühlen und Erkenntnissen.



Das Buch verschafft ein neues Bewusstsein für die Musik: Es ist ein beeindruckendes Werk – mit Geist geschrieben und mit musikerfüllter Leidenschaft.



Alois Schwienbacher



ISBN 978-3-96229-427-4

Format 17,0 × 22,0 cm, 248 Seiten, Hardcover Preis 33,95 €

erhältlich auch als E-Book: ISBN 978-3-96229-649-0