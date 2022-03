Eine Buch-Neuvorstellung des Romeon-Verlages: Um diese Zeit starb Kaiser Friedrich II. - Das Staunen der Welt

Nach dem Tod Kaiser Friedrich II. am 13. Dezember 1250 schrieb sein Sohn Manfred an den Halbbruder König Konrad IV. nach Deutschland: „Die Sonne der Völker, die Leuchte der Gerechtigkeit ist untergegangen, untergegangen ist der Hort des Friedens“.



Kaiser Friedrich II. gehört zu den Großen der Geschichte, dessen Persönlichkeit und Biografie faszinieren und ein starkes Interesse wecken. Denn sein Kaisertum war geprägt von schwersten Konflikten mit dem jeweiligen Papst und dessen Bindung an die Lombardische Liga in Oberitalien, wo die nach Eigenständigkeit strebenden Städte sich Friedrichs Zentralgewalt entgegen stellten.



Am Ende führte der Konflikt zwischen Kaiser und Papst zur Absetzung Friedrichs. Wer das Leben und Wirken dieses außergewöhnlichen Herrschers, seine Bildung und Vielseitigkeit, seine Leidenschaft und Tragik verstehen will, muss eintauchen in seine Zeit um zu erfahren, wie die Dinge zusammen gehören und dass er nur so und nicht anders handeln konnte, um seinen Herrschaftsanspruch durchzusetzen.



