Eine Buch-Neuvorstellung des Romeon-Verlages: Seelenraum Meditationen

Autor: Dr. Joseph Weissenberg

Es gibt viele Wege zum Glück. Und jeder führt zu Deiner Seele!«



Stelle Dir vor, dass es in Dir einen Seelenraum gibt. Wo dieser ist, darfst Du für Dich selbst bestimmen. Der Seelenraum ist auf eine angenehme Weise unendlich. Er schützt Dich, er ist sicher, gibt Dir Sicherheit und ist kraftvoll und mächtig.



Du gehst in Deinen Seelenraum. Darin bemerkst Du einen großen, umrahmten Spiegel. Du stellst Dich vor diesen Spiegel. Das Gesicht, das Dir entgegenblickt, lächelt Dir zu. Komisch, »ich lächle ja gar nicht«, denkst Du Dir vielleicht. Doch das Spiegelbild hört nicht auf, Dich anzulächeln. Es ist ein leichtes und glückliches Lächeln. Du berührst den Rahmen des Spiegels und er beginnt sanft zu leuchten ...



In diesem Buch findest Du je sieben Meditationen zu den Themen



• Innere Kommunikation

• Heilung und Gesundheit

• Schutz und Geborgenheit

• Innere Mission

• Erfolg-Reichtum-Wohlstand

• Liebe und Partnerschaft

• Höhere Schwingung



Seelenraummeditationen sind kurze einfache Meditationen, die eine tiefgehende Verbindung zu Deiner Seele aufbauen. Dr. Joseph Weissenberg führt Dich in Deine Seele und zeigt Dir, wie Du sie erforscht und für Dich gewinnst.



Löse Dich von Deinen Ängsten und Sorgen.



Finde Dein Chi



ISBN: 978-3-96229-390-1



Preis: 25,95 €



Autor: Dr. Joseph Weissenberg



Seiten: 214