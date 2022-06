Eine Buch-Neuvorstellung des Romeon-Verlages: Reinecke Fuchs und die pestkranken Tiere

Autorin: Beate Courdier

Zwei Theaterstücke nach Fabeln von Jean de La Fontaine umgeschrieben und an die heutige Situation angepasst



Früh übt sich, wer ein Meister werden will. Macht mit und verbreitet La Fontaines Lehren durch Theaterspielen!



Wie kann man Kritik äußern in einem Land, in dem es keine Pressefreiheit gibt? Diese Frage hat sich vor 400 Jahren schon der französische Dichter Jean de La Fontaine gestellt und Fabeln geschrieben. Können Mächtige ehrlich sein? Welche persönlichen Interessen verfolgt der listige Fuchs? Wie manipuliert man die öffentliche Meinung im Sinne der Mächtigen? Ist die Justiz unabhängig? Was ist der Unterschied zwischen heute und damals? Um die politische Brisanz der Fabel »Die pestkranken Tiere« besser verständlich zu machen, wird sie hier in Form einer Tagesschau präsentiert.



In der Talkshow »Reinecke Fuchs« werden menschliche Schwächen gezeigt, denen wir im täglichen Leben begegnen. Wer ist nicht schon auf Schmeichelei hereingefallen oder hat sich täuschen lassen?



ISBN 978-3-96229-366-6



Preis: 11,95 €



