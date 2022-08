Eine Buch-Neuvorstellung des Romeon-Verlages: Politik und Demokratie – eine verlogene Scheinehe

Autor: Michael Ohlmer

Von einer demokratisch gestalten Politik sollte ein Bürger verlangen dürfen, dass eine Gewaltenteilung von Legislative, Judikative und Exekutive kompromislos eingehalten wird. Betrug des Bürgers sowie eine Rechsprechung am Grundgesetz vorbei sollte absolut ausgeschlossen sein. Macht sollte an Orientierungsüberlegenheit gebunden sein. Eingriffe in Naturabläufe sollten detailversessen erforscht werden. Schliesslich sollte der Bürger erwarten dürfen, dass die Verwirklichung kultureller Werte wie Bildung, Freiheit und neutrale Informationen ein erkennbares politisches Anliegen sind. Gravierende Verstöße zeigen jedoch, dass Politiker sich von diesen Demokratievorstellungen mehr und mehr entfernen.



Michael Ohlmer ist in einem Haushalt aufgewachsen, der keine wirklich finanzielle Not kannte. Möglicherweise bestimmte diese Begünstigung sein Leben. Er konnte sich seine Ideale erhalten. Die Schullaufbahn verlief holprig. Zu viele sonstige Interessen! Der Abschluss an der Universität als Diplomingenieur war ein erkämpfter Erfolg. Der berufliche Einstieg als Inbetriebnahme-Ingenieur von Stranggussanlagen führte ihn ins Ausland. Mehrere Monate in Süditalien, Jugoslawien und Griechenland lehrten ihn, dass Deutschland nicht den Nabel der Welt bedeutet! In Brüssel fand er die Liebe seines Lebens. Diese Zeit einer glücklichen Lebenserfüllung durfte nur elf Jahre dauern.



ISBN: 978-3-96229-394-9



Preis: 29,95



Seiten: 488