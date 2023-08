Eine Buch-Neuvorstellung des Romeon-Verlages: Plötzlich eingesperrt

Eine Buch-Neuvorstellung des Romeon-Verlages: Plötzlich eingesperrt

Autorin: Barbara Mehli

.

Plötzlich eingesperrt



Du glaubst, Opfer eines Gewaltverbrechens geworden zu sein, doch Videoaufnahmen auf deinem Handy beweisen das Gegenteil. Die Bilder entlarven dich als Schuldige einer grausamen Tat. Und: Es gibt eine Zeugin.



Für die 28-jährige Nayara erfüllt sich ein wichtiger Punkt auf ihrer Bucket List, als sie im Rahmen eines Experiments für drei Tage in die Rolle einer Inhaftierten schlüpfen darf. Doch der Aufenthalt in der Justizvollzugsanstalt entpuppt sich als Alptraum. Rachegeister aus ihrer Vergangenheit drohen sie einzuholen und ihr das gewohnte Leben samt ihrer Identität zu entreißen. Alles führt sie an eine Geburtstagsparty vor rund 10 Jahren zurück, wo sie ungewollt Zeugin eines Verbrechens geworden war.



Barbara Mehli wurde 1970 in Zürich geboren und wuchs in Zürich und Umgebung auf. Sie studierte Bildung und Betriebsmanagement, anschließend Heilpädagogik und arbeitet als Primarlehrerin und Schulische Heilpädagogin im Kanton Zürich. Sie ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter. Schon früh interessierte sie sich für Literatur und liebt bis heute die Kreativität und Lebendigkeit der Sprache. Ihr erster Roman „Trügerische Idylle“ erschien 2022 im Romeon Verlag.



ISBN: 978-3-96229-484-7



Preis: 18,95 €



Autorin: Barbara Mehli



Seiten: 360