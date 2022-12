Eine Buch-Neuvorstellung des Romeon-Verlages: »Patient kann viel Arzt ab« Eindrücke aus der Chirurgie

Eine Buch-Neuvorstellung des Romeon-Verlages: »Patient kann viel Arzt ab« Eindrücke aus der Chirurgie

Autor: Dr. med. Jürgen Madert

In 28 Geschichten streift der Leser durch die medizinische Historie des Arztes und Autors.



Angefangen als Pflegehelfer, später als Leitender Oberarzt in einer großen Klinik, werden in diesem Buch keine großen Taten und heroische Eingriffe getätigt, sondern der ärztliche Alltag, mit seinen oft kuriosen Aspekten, erzählt.



Amüsante Geschichten wechseln sich mit Nachdenklichem ab und geben einen Einblick in das chirurgische Gewerbe. Mit Humor schreibt Jürgen Madert von den Irritationen im Umgang mit Patienten, den nicht alltäglichen Vorkommnissen im Operationssaal.



Am Ende jeder Geschichte gibt es ein Kapitel, welches den medizinischen Kontext erklärt.



ISBN: 978-3-96229-432-8

Preis: 13,95 €

Seiten: 114