Eine Buch-Neuvorstellung des Romeon-Verlages: Nowhere to go

Autor: Michael Krausert

„Das Nichts“, so nennen Forscher schon nach kurzer Zeit die Bedrohung, die von einer schwarzen Masse ausgeht, welche sich langsam, aber sicher über die gesamte Erde zieht. Auf ihrem Weg verschlingt die Masse alles, was ihr in den Weg kommt.



Nach etwa einem Jahr befindet sie sich vor den südlichsten Küsten Japans. Doch fast genauso schnell, wie der Bevölkerung die Bedrohung nahegelegt wird, wird ihr auch eine angeblich sichere Stadt präsentiert. Tokio soll in ganz Japan der einzig sichere Ort sein, den es zu erreichen gilt. Nobu versucht sich gemeinsam mit seinen Freunden einen Weg dorthin zu bahnen. Schnell wird ihnen klar, dass „das Nichts“ nicht die Bedrohung ist, um die sie sich jetzt wirklich Sorgen machen müssen.



ISBN: 978-3-96229-313-0



Preis: 15,95 €



