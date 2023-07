Eine Buch-Neuvorstellung des Romeon-Verlages: Nowhere to Run

Die Reise geht weiter.



Trotz Umekos Verschwinden müssen Nobu und seine Freunde nach Tokio gelangen.



Gerade noch hatten sie darüber nachgedacht, ein Maid-Café nach dringend benötigten Vorräten zu durchsuchen. Doch plötzlich, wie aus dem Nichts, erschüttern zwei gewaltige Explosionen die Luft. Der eiserne Griff der gefürchteten Yakuza schließt sich nun unaufhaltsam um sie.



Doch damit noch nicht genug: Ein gewaltiges Erdbeben erfasst das gesamte Land, seine erschütternde Wucht lässt die Erde und den Himmel erzittern. Die Landschaft zerreißt, Gebäude stürzen ein und die unerbittliche Natur scheint ihren Zorn über die Unerschrockenen zu entfesseln.



In „Nowhere to Run“ wird jeder an seine Grenzen gebracht.



ISBN: 978-3-96229-464-9

Preis: 16,95 €

Autor: Michael Krausert

Seiten: 306