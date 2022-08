Eine Buch-Neuvorstellung des Romeon-Verlages: Mein Leben War es vorbestimmt? Oder konnte ich es beeinflussen?

Autor: Prof. Dr.-Ing. Gh. Reza Sinambari

Iran bis 1965



Die Fragen, ob das Leben vorbestimmt ist oder man selbst es beeinflussen kann, lassen sich nicht ohne Weiteres beantworten. Allerdings bin ich der Meinung, dass das Leben selbst, die Fragen beantwortet.



Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, immerhin 76 Jahre, kann ich mit ziemlicher Sicherheit einige Ereignisse nennen, die in meinem Leben vorbestimmt waren. Ich hatte keinerlei Einfluss darauf und ohne diese Ereignisse wäre mein Leben ganz bestimmt anders verlaufen.



Auf der anderen Seite bin ich überzeugt, dass ich vieles, was in meinem Leben geschehen ist, selbst beeinflusst habe. Ich denke, für Erfolge und Misserfolge im Leben ist man selbst verantwortlich und es ist richtig,

dass man sein Schicksal buchstäblich selbst in die Hand nehmen kann. Es passieren aber auch Dinge im Leben, die man früher für unmöglich hielt.



Das Wort »Glück« ist schwer zu definieren, rückblickend kann ich von mir behaupten, dass ich in entscheidenden Momenten in meinem Leben »Glück« hatte, d. h. es ging fast immer zu meinem Vorteil oder zu meinen Gunsten aus. Auf der anderen Seite glaube ich, dass in der Redewendung »Jeder ist seines Glückes Schmied« viel Wahrheit steckt.



Ich hatte immer vor, meine Memoiren zu schreiben. Erst in den

letzten Jahren hatte ich die Zeit und Möglichkeit dies zu realisieren. Im Nachhinein bin ich sehr überrascht, wie abwechslungsreich und manchmal auch abenteuerlich mein Leben war. Auf jeden Fall bin ich sehr froh, dass ich es schaffte, alles vor allem für meine Tochter und die drei Enkelinnen zusammenzustellen.



Deutschland ab 1965



ISBN: 978-3-96229-389-5

Preis: 22,95 €

Seiten: 418