Eine Buch-Neuvorstellung des Romeon-Verlages: Lemuria, Überbringer der Träume

Autor: Alex Laager

„Überbringer der Träume“ ist ein Wegweiser zu deiner persönlichen Geschichte – eine Bereicherung für Zuhörer oder Leser, für Klein und Groß.



Malu lebt in einer paradiesischen Welt, im Land mit dem Namen Muria, das sich auf dem achten Kontinent befindet. Auf einer geheimnisvollen Reise über verschiedene Dimensionen wird er zu einer uralten Bibliothek und zu seiner Bestimmung geführt. In unserer Welt auf dem blauen Planeten lehrt er die Kinder, die Magie ihrer Träume zu bewahren und in einer dreidimensionalen Welt die Brücke zu vergessenen Talenten wieder zu entdecken.



ISBN: 978-3-96229-350-5



Preis: 21,95 EUR



Autor: Alex Laager