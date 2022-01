Eine Buch-Neuvorstellung des Romeon-Verlages: KZ-Aufseherinnen

Autor: Lorenz Ingmann

In aufwendiger Recherche hat der Autor die Biografie dreier ehemaliger KZ-Aufseherinnen und einer ehemaligen politischen Gefangenen als Beispiel dafür zusammengestellt, wie unterschiedlich solche Fälle nach dem Ende des NS-Regimes in Ost und West behandelt wurden. Anhand zahlreicher historischer Belege zeichnet er die Lebensbilder dieser Frauen und ihre grausamen Taten nach.



Die unterschiedliche Vorgehensweise in der Strafverfolgung dieser Täterinnen in beiden deutschen Staaten und die aufgezeigten Versäumnisse stimmen nachdenklich. Manche von ihnen entgingen jeder Strafe und konnten reuelos bis zum Ende ihrer Tage ein unbeschwertes Leben führen.



ISBN: 978-3-96229-287-4



Preis: 15,95 €



