Eine Buch-Neuvorstellung des Romeon-Verlages: JENSEITS VON OSCHERSLEBEN

Autor: Jürgen Böttcher

Dieses Buch ist eine Persiflage auf die Akteure am Markt, die alles einfordern: Demokratie, Wohlstand und Gerechtigkeit, doch dabei den eigenen Vorteil um keinen Preis aufgeben wollen.



Dabei erfinden die Protagonisten die Marktwirtschaft neu. Und so entstehen Geschichten, die sich kein noch so begabter Komiker ausdenken kann.



Denn die Absurdität liegt auf der Straße und in uns. So entsteht ein Sittenbild, das vom Markt auf die Masse abstrahlt. Es wird im Großen wie im Kleinen sichtbar. Die Mehrheit sieht sich als Kanzler, Minister und Bundeskanzler, wenn man sie nur lassen würde. Davon handelt diese Geschichte - die Geschichte vom Markt und der Marktwirtschaft. So hat die Zukunft wieder ein Zuhause.



ISBN: 978-3-96229-453-3

Preis: 13,95 €

Seiten: 127