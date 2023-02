Eine Buch-Neuvorstellung des Romeon-Verlages: Gott lebt, wir leben

Autor: Arthur Stock

Der Titel dieses Buches „Gott lebt, wir leben“ ist richtungsweisend für dieses Buch.



Leben ist der Odem Gottes, ohne den wir nicht leben können. Es geht um die Vermittlung von Grundsätzen des christlichen Glaubens in zeitgemäßer Form.



Der Bibelbezug ist auf deren wichtigste Aussagen beschränkt. Welcher Getaufte nimmt sich schon die Zeit, die ganze Bibel durchzulesen, zu studieren? Das Interesse des christlichen Normalbürgers kann nur geweckt werden, wenn die Welt in der er lebt verständlich und überschaubar mit dem Wort Gottes glaubhaft in Verbindung gebracht wird, aussagekräftig, mit Wort und Bild.



ISBN: 978-3-96229-431-1



Preis: 36,95 €



Seiten: 265



Autor: Arthur Stock