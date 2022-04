Eine Buch-Neuvorstellung des Romeon-Verlages: Glückspilze

Autorin: Liv Zühlke

Melissa will ein neues Leben beginnen, weit weg von der Vergangenheit, die sie immer wieder einzuholen droht. Julian ist sich sicher, seine große Liebe gefunden zu haben, wenn sein erster fester Freund ihn nur nicht ständig betrügen würde. Santos will keine Erfahrung auslassen, auch wenn er dafür einen hohen Preis zahlen muss. Alexa möchte einfach nur Spaß haben und wird unsanft mit den Konsequenzen ihrer Sorglosigkeit konfrontiert. Und Phillip weiß eigentlich gar nicht, was er will, bis es ihm vor die Füße fällt.



Trotz all ihrer Unterschiede geben die fünf jungen Erwachsenen einander Halt, während sie ihren Platz in der Gesellschaft suchen. Doch als das Schicksal zuschlägt, werden die Lebensentwürfe der Freunde grundlegend erschüttert und ihre Beziehungen auf eine harte Probe gestellt.



ISBN 978-3-96229-367-3

Preis: 24,95 €

Autorin: Liv Zühlke