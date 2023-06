Eine Buch-Neuvorstellung des Romeon-Verlages: Freundinnen im Zoo

Autor: Ibo Hipp

Freundinnen im Zoo

erzählt in 7 Geschichten



Pinkie ist ein neugieriges und unternehmungslustiges Flamingomädchen und lebt im Zoo. Auf ihren abendlichen Spaziergängen lernt sie die Eisbärin Wolle kennen und freundet sich mit ihr an.



In den nächsten Tagen geschieht mit Wolle eine Verwandlung: Ihr weißes Fell wird r o s a!



Daraufhin ist der Zoo plötzlich voller Reporter und Fotografen, die sich für Wolle in rosa interessieren. Angeregt durch die Gespräche der schaulustigen Presseleute, reißen die beiden ungleichen Freundinnen aus dem Tiergarten aus und fahren mutig in eine andere Stadt. In der landen sie allerdings wieder im Zoo. Doch Wolle und Pinkie werden unfreiwillig getrennt und das Flamingomädchen macht sich auf die Suche nach seiner Freundin. Wird es die Eisbärin wiederfinden?



Die beiden erleben aufregende Abenteuer und vertiefen dabei ihre ungewöhnliche Freundschaft. Sie beweisen, dass Freundschaften unter sehr unterschiedlichen Arten bestehen können.



Jede der sieben Geschichten ist in sich selbst abgeschlossen und macht große Lust, die nächste weiterzulesen.



Ein spannendes Buch zum Vorlesen für Kinder ab 4 Jahre und zum Selbstlesen ab 7 Jahre.



ISBN: 978-3-96229-477-9

Preis: 11,95 €

Autor: Ibo Hipp

Seiten: 43