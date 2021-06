Eine Buch-Neuvorstellung des Romeon-Verlages: Fiona - Liebe ist viel mehr als ein Bühnenstück

Als das zweite Kind gerade auf der Welt ist, wird sie von ihrem Mann betrogen.



Fiona die erfolgreiche Bühnenbildnerin und erklärte Fashionista, muss jetzt das Leben mit Hilfe ihres Kindermädchens Anna, der besten Freundin Stephanie und dem schwulen Berufskollegen und Freund André organisieren. Als plötzlich der „Prinz auf dem weißen Pferd“ in ihr Leben tritt. Aber, ist er wirklich glaubwürdig, der „Prinz“, oder auch nur ein Weiberheld ohne ernsthafte Absichten? Welche Rolle spielt die schöne Rothaarige, mit den blauen Augen, im Leben des erfolgreichen Arztes und welche sie selbst?



Fiona wollte sich doch nicht verlieben und schon gar nicht so schnell. Deshalb plant sie ihr Leben mit ihren beiden Kindern und dann kommt doch alles anders und wirbelt ihre Pläne völlig durcheinander.



Ein Roman zum Zurücklehnen und genießen, mit viel Liebe und Leidenschaft, witzigen Dialogen und Ortswechseln zwischen den Highlands, der Wachau, London und Wien.



Am Kaminfeuer bei einem Glas Rotwein mitfühlen, lachen und schmunzeln.



ISBN: 978-3-96229-235-5

Autor: Nina S. Frithum

Seitenanzahl: 176

Umschlag: Softcover





