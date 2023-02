Eine Buch-Neuvorstellung des Romeon-Verlages: Ein neuer Anfang?

Autorin: Steffi Rubin

„Ein neuer Anfang?“ erzählt die Geschichte des 17-jährigen Jack, der gemeinsam mit seiner Mutter in eine neue Stadt zieht, um der Vergangenheit zu entkommen. Doch als die Polizei Leichen eines lange zurückliegenden Mordes findet, wird Jacks neues Leben in „Culling Lake“ jäh unterbrochen. Obwohl Jack genau weiß, was damals geschehen ist, schweigt er beharrlich darüber. Warum? Was hat er zu verbergen? Während er versucht, seine Vergangenheit hinter sich zu lassen, wird er auch von seiner missgünstigen Schulkameradin Bea in die Mangel genommen. Welche Rolle spielt sie in dieser Geschichte?



Mit jeder weiteren Enthüllung und immer näher rückenden Bedrohung wird Jack gezwungen, sich seiner Vergangenheit zu stellen. Wird er in der Lage sein, mit der Wahrheit zu leben und einen wahren Neuanfang zu machen? Tauchen Sie ein in diese fesselnde Geschichte über Familie, Verlust und die Kraft, sich neu zu erfinden.



Dies ist die Fortsetzung von „Ein ganz normales Leben?“ Dieses Buch spielt über 10 Jahre nach dem ersten Teil. In der Zwischenzeit ist viel passiert, einiges hat sich verändert und vieles wird sich noch verändern. Volljährigkeit, Abschluss, College und ganz viele andere Abenteuer.



Normal? Normal kann jeder. Normal ist langweilig.



ISBN: 978-3-96229-400-7

Preis: 9,95 €

Seiten: 70







Teil 1: „Ein ganz normales Leben?“

ISBN: 978-3-96229-285-0