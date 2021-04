Eine Buch-Neuvorstellung des Romeon-Verlages: Eigentlich wollte ich einen Roman schreiben

Eine Frau denkt an ein Versprechen, das sie ihrer Mutter gegeben hat.



Warum wird eine frühere Schülerin Alleinerbin ihres Lehrers?



Nachdem eine Frau in der Tiefgarage überfallen wurde, muss sie feststellen, dass sie selbst zur Täterin wurde.



Ein One-Night-Stand entpuppt sich als Reise in die Vergangenheit.



Viele der 33 Geschichten betreffen zwischenmenschliche Beziehungen oder die Themen Älterwerden, Tod und Krankheit. Andere dagegen sind eher den Genres Crime oder Fantasy zuzuordnen.



Alle Storys sind kurzweilig und tiefgründig.



ISBN: 978-3-96229-219-5

Autor: Sabine Krüger-Brott

Seitenanzahl: 148

Umschlag: Softcover

