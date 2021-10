Eine Buch-Neuvorstellung des Romeon-Verlages: Die kleine Waldameise

Die Entstehung dieses Buches verdanke ich meinen Freunden Eusebius T. und Aurelia R., die in wunderbarer Freundschaft stets nach Höherem strebten.



Nach vielen vergeblichen Versuchen auf allen möglichen Gebieten (deren Zeuge ich wurde) sollte ein Doktortitel das Lebenswerk des Eusebius krönen. Leider wurde die Doktorarbeit über die Gemeine Waldameise abgelehnt, da bereits alle Fakten bekannt seien.



Eusebius bat mich nun, einen Teil seiner aufwändigen Forschungen in einer neuen Geschichte, in verständlicher Sprache, zu verarbeiten. Dieser Bitte kam ich mit Freuden nach. Vielleicht ist es gelungen.



Karin Gesell



ISBN: 978-3-96229-299-7



Autorin: Karin Gesell



Seitenanzahl: 48



Umschlag: Softcover

