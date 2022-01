Eine Buch-Neuvorstellung des Romeon-Verlages: Der Plan des unruhigen Geistes

Autor: Nat Eric Hanefi

Der Plan des unruhigen Geistes ist das, was Nathan Youssef gründlich bewegt. Er spürt, wie seine Eingeweide ein Vulkanausbruch erleiden, der die Lava aus seinem Leib ausspuckt. Ein noch tätiger, Vulkan. Nach dem er sich mit den Seelen der unschuldigen Kinder in der Koranschule befasst hat, merkt er, dass dieser un- sägliche Makel der Koranschulen nicht auszurotten ist. Sein ausgemergelter Leib zittert. Was sollen Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren mit den Aussagen des Korans anfangen? Als Schmach, als machtloses Kind drangsaliert dieser Ge- danke an die Koranschule. Der Koranlehrer schlägt ihn auf Kopf und Rücken, bis alles blutete.



Dann begibt er sich in die Arme von seiner neuen Freundin Lena, die ihm den Schroff von der Seele herunter schrubbt - Dies hilft aber nicht.

Eine Scheidung von seiner Frau Maria und eine Entlassung durch die Bank für easy Kredit steht vor der Tür. Am Ende muss er die ultimative Erlösung erwir- ken. Und so fährt er mit einem Kastenwagen Wohnmobil der Marke Camper Fiat Ducato 230 L nach Tidji im Maurenland und ermordet stellvertretend den Sohn seines Koranlehrers.



So ist die Chronik eines angekündigten Todes. Nathan ist befreit, erlöst. Befreit von seinen Ängsten, befreit von dem Koran und von dem Koranlehrer. Der Plan des unruhigen Geistes ist vollbracht und Nathan hat sich damit seinen viszeralen Ängsten endgültig entledigt. Endlich ist etwas Richtiges geschehen.



ISBN: 978-3-96229-337-6



Preis: 20,95 €



