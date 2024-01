Eine Buch-Neuvorstellung des Romeon-Verlages: Das Leben ist ein Schraubendampfer

Autor: Walter Buchenau

Geschichten sind wie flüchtige Gedanken, die in unseren Köpfen entstehen und manchmal auf den Seiten von Büchern landen. In Walter Buchenaus neuestem Werk ‚Das Leben ist ein Schraubendampfer‘ finden Sie solche Gedanken, die wie kleine Schätze aus seinem Inneren hervorgehoben wurden. Jede Geschichte enthält ein Stück von ihm selbst, eine Momentaufnahme eines Lebens, das war, ist oder sein könnte.



Mit seiner subjektiven Taschenlampe hat der Autor tief in sein Innerstes geleuchtet, und was er gefunden hat, sind faszinierende Erzählungen, die uns manchmal schweben lassen, als ob wir die Bodenhaftung verloren hätten. Doch keine Sorge, die Phantasie kehrt uns immer wieder sicher auf den Boden der Tatsachen zurück.



Auch in seinen Gedichten schafft Walter Buchenau eine emotionale Bibliothek, in der Vergangenes aufbewahrt und für uns zugänglich gemacht wird. Wenn Sie sich in diesen Versen wiederfinden, gewinnen Sie Abstand zu Ihren eigenen Gefühlen und können sie besser verstehen.



Die Worte des Autors dienen als Übungsparcours für unsere Emotionen, sie stärken die ‚Muskeln der Seele‘ und helfen uns, den Fluss unserer Gefühle in beherrschbare Bahnen zu lenken. ‚Das Leben ist ein Schraubendampfer‘ ist mehr als nur ein Buch; es ist eine Einladung, Ihre eigenen Gedanken und Gefühle zu erforschen und zu trainieren.



ISBN: 978-3-96229-501-1



Preis: 12,95 €



Seiten: 202