Eine Buch-Neuvorstellung des Romeon-Verlages: Das Geheimnis der Cheops-Pyramide und des Sphinx

Autor: Demetrius

Ägypten in der Zeit des Baus der Pyramiden. Im Schatten der epochalen Bauwerke entwickelt sich ein religiöser Kult, den wir heute noch als Christentum kennen.



Es ist der »Oberpriester«, der den Kult von Ägypten nach Jerusalem bringt, wo er auf den einheimischen Jahwe-Kult trifft und wo Jesus ihn für sich und seine Anhänger reklamiert. Nach dessen Tod transferiert der »Oberpriester« den Kult nach Rom, wo er als Urban I. der erste Papst der jungen Christenheit wird.



Geschehnisse, die man aus der Bibel zu kennen meint, verliefen wesentlich anders. Sie gingen einher mit Spannungen, Konflikten und Verbrechen. Nach und nach eröffnet sich ein umfassender Einblick in das Zusammenwirken der geistigen und der irdischen Welt, wie man ihn bislang nicht für möglich gehalten hat.



Vorgänge wie das Johannes-Evangelium, die Apokalypse des Johannes, der Apostel Paulus, die Christianisierung Germaniens, der Gral und vieles mehr erscheinen unter völlig neuen Aspekten. Und enden in aktuellen Entwicklungen wie: Klimawandel, Corona, Themen der Astrophysik.



Der Autor Demetrius gewährt einen Einblick in eine andere Realitätsebene. Als Jurist und Reserveoffizier versteht er es, die erhaltenen Informationen analytisch

zu sortieren und in anschaulichen prägnanten Formulierungen an die Leserin/den Leser weiterzugeben.



ISBN 978-3-96229-355-0

Preis: 25,95 €

