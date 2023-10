Eine Buch-Neuvorstellung des Romeon-Verlages: Das Fenster zum Kirschbaum

Autor: URS VETTERLI

Sitzen Sie auch gerne am offenen Fenster und lauschen dem Gezwitscher der Vögel? Wer etwas mehr über unsere gefiederten Gartengäste erfahren möchte, der hält das richtige Buch in der Hand.



Es beinhaltet eine kurze Einführung in die Ornithologie und portraitiert einige Arten, die möglicherweise auch bei Ihnen vor dem Fenster zu entdecken sind. Auch das eine oder andere persönliche Erlebnis des Autors fliesst mit ein.



Alle Bilder stammen ausschliesslich aus meinem Garten. Lassen Sie sich von der Vielfalt überraschen. Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Betrachten und Lesen.



Urs Vetterli ist Vater zweier Söhne. Er lebt und arbeitet in Schaffhausen, einer Kleinstadt im Norden der Schweiz.



Seit einigen Jahren engagiert er sich für den turdus Schaffhausen (Vogel- und Naturschutzverein). Die Freizeit verbringt er gerne in der Natur oder im eigenen Garten. Nicht selten begleitet ihn dabei die Kamera.



ISBN: 978-3-96229-463-2

Preis: 35,95 €

Seiten: 96