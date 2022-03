Eine Buch-Neuvorstellung des Romeon-Verlages: Dante Imperium

Autor: FF Valberg

1944 Götterdämmerung. Hitlerdeutschland liegt in Schutt und Asche.



Zur Zeit der Abrechnung scheint der Fall der schwarzen Paten unausweichlich.



Aber das Schwert der Göttin Justitia trifft nicht alle Räuber.



Wer wird der unantastbare Pate? Der Kampf beginnt, unerbittlich, grausam, blutig, tödlich.



Ein Name taucht jetzt öfters in den Ermittlungsakten auf. Und entflieht wie Aal und Wiesel, da niemand sich traut ihn wirklich auszusprechen.



Und sich »Greif« zum Todfeind zu machen.



FF VALBERG



NOX GERMANICA



Der Autor

War zuerst Prozessanwalt, dann Notar.

Im Ruhestand schreibt er Bücher mit zumeist geschichtlichem Hintergrund.



ISBN 978-3-96229-330-7



VK: 18,95 €



Autor: FF Valberg