Eine Buch-Neuvorstellung des Romeon-Verlages: DUNKELWASSER -Der innere Feind-

Autorin: A. E. Prechtl

Das Hotelunternehmen Stolberg hat sich mit der Gemeinde Carringten und den Anrainern geeinigt. Der Hotelbau schreitet voran und sogar ein eigenes Kraftwerk am Fuße des Talsee-Berges entsteht. Durch diese innovativen Investitionen hofft man, würde der Wirtschaftsmotor für die ganze Region angekurbelt werden.



Der Detektiv Tom Clary und die Biologin Marinina Darkwater sind ein Liebespaar geworden. Sehr innig, aber kompliziert gestaltet sich die Beziehung zwischen dem Architekten Jack Stolberg und dem Anwalt Ayme Darkwater.



Doch genau dadurch kann der junge Mann die Kraft finden, gegen das Diktat des Geheimbundes der Schattenkrieger anzukämpfen.

Er erkennt, es droht höchste Gefahr aus den eigenen Reihen. Sein mächtigster Gegner ist der Oberste der Schattenkrieger. Der all seine Macht, Geld und Einfluss einsetzt, um Rache zu nehmen an jenen, die sich ihm entgegenstellen. Denn für ihn sind andere Menschen nichts als nur Spielfiguren.



Ayme Darkwater stemmt sich ihm und seinem Schicksal mit aller Kraft entgegen und Freunde und Familie stehen felsenfest hinter ihm.



Er ist nicht mehr alleine.



ISBN: 978-3-96229-456-4



Preis: 18,95 €



Seiten: 381