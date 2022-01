Eine Buch-Neuvorstellung des Romeon-Verlages: DIE WIEDERENTDECKUNG DES LEBENS

Autor: Ulrich Mössner

Die Klimakrise ist ein untrüglicher Beleg: Wir bedrohen unsere eigenen Lebensgrundlagen, sind aber ganz offensichtlich nicht in der Lage, daran etwas Grundlegendes zu verändern. Offen- bar hat sich unser Bewusstsein im Verlauf unserer Evolution und Technologieentwicklung so weit vom Leben auf der Erde abgespalten, dass uns dessen Bedrohung gar nicht wirklich be- troffen macht. Wir haben uns in ein künstliches Leben einge- sponnen.



Dieses Buch zeigt Wege auf, wie wir den Bezug zum Leben wie- derfinden, unser rationales Denken mit Empathie integrieren und daraus neue ethische Ansätze ableiten können. Auf die- ser Grundlage kann es gelingen, die Klima- und Umweltkrise endlich wirksam anzugehen und die Lebensgrundlagen zu be- wahren, indem wir Lebensqualität über Wachstum stellen, den Fortschritt neu definieren und eine wirklich nachhaltige Wirt- schaft und Politik entwickeln.



Unmöglich? Schauen sie rein.



ISBN: 978-3-96229-336-9

Preis: 15, 95 €

