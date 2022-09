Eine Buch-Neuvorstellung des Romeon-Verlages: DER HELD VERLORENER SCHLACHTEN -REISEN DURCH DAS NIEMANDSLAND DER LIEBE-

Autor: STEFAN P. WOLFF

Er ist ein Mann, der die Frauen liebt. Mehr und anders als alles andere. Vielleicht auch mehr als seinen Beruf. Die Welt des Hochschullehrers ist weit offen. Seine Tage sind erfüllt von beschwerlicher Sinnsuche, in den schlaflosen Nächten durchlebt er unzählige erotische Fantasien. Der Junggeselle wohnt und lehrt in Hamburg.



Er reist, von Wissensdurst und seiner Libido getrieben, rastlos an seine Sehnsuchtsorte, um Jugendsünden neu zu erleben. Seine innere Unruhe steigert sich, wird zu einer niederdrückenden, schmerzlichen Obsession, treibt ihn in immer neue Affären. Erschöpft von dem

meist gleichförmigen Verlauf der ihn nur selten wirklich faszinierenden, oft gefühlsarm absolvierten Abenteuer flieht er in die Einsamkeit einer kanadischen Insel. Seine rätselhafte Geliebte Maya findet ihn dort und versucht den antriebslosen Professor von seinen Zwängen zu befreien, ihm neue Perspektiven in einer gemeinsamen Zukunft aufzuzeigen und ihm seine Lebensfreude wieder- zugeben. Faszinierend, wie sie es anstellt, den Mann, der die Frauen liebt, immer enger an sich zu binden – ohne ihr Geheimnis zu verraten.



ISBN: 978-3-96229-403-8

Preis: 19,95 €

Seiten: 342