Eine Buch-Neuvorstellung des Romeon-Verlages: Brutal Weiß

Autorin: Joana Geier

Botschaft von einem Unbekannten



Frau,



hör auf zu schlafen nach dem Acht-Uhr-Tagebuch!



Geh hinaus!



Erfreue deine Seele!



Damit du verstehst das Vergehen der Zeit,



es schlägt so oft die Glocke,



im Turm nebenan.



Joana Geier wanderte Ende 2003 aus Rumänien nach Deutschland aus. Als Autorin arbeitet Joana in verschiedenen literarischen Genres.Schriftsteller und Kritiker, darunter Edilberto González-Trejos, Angelo Manitta, Felix Nicolau Artberger und das Institut für Rumänische Literatur an der Complutense-Universität Madrid, lobten ihre Arbeit.



ISBN: 978-3-96229-508-0



Preis: 16,95 €



Seiten: 131



Autorin: Joana Geier