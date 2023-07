Eine Buch-Neuvorstellung des Romeon-Verlages: Bachblüten-Ayurveda

Autorin: Mechthild Scheffer

In Kapitel 1 wird die Original Bachblütentherapie kurz dargestellt. In Kapitel 2 werden in Kurzform die für dieses Buch wissenswerten seelisch-geistigen und energetischen Aspekte des Ayurveda dargestellt. Wer mit dem Ayurveda nicht vertraut ist, wird hier ausdrücklich auf das Große Ayurveda-Buch von Dieter Scherer (siehe Seite 121) verwiesen.



In Kapitel 3 wird Grundsätzliches zu den Reaktionstypen Vata, Pitta und Kapha erklärt, die in den Kapiteln 4 bis 6 einzeln genauer vorgestellt werden.



Besonders hilfreich ist Kapitel 7, in welchem das Verhalten der Reaktionstypen Vata, Pitta und Kapha im Alltag beschrieben wird. Hier kann man sehr viel für den täglichen Umgang mit seinen Mitmenschen, Familienmitgliedern und Kollegen lernen. Dadurch fällt es leichter, mehr Toleranz und Verständnis für sie zu entwickeln. In Kapitel 8 erfahren Sie, wie Sie Ihr eigenes Reaktionsprofil ermitteln können.



In Kapitel 9 werden die von mir entwickelten Bachblütenmischungen (Reharmony) vorgestellt und ihre Anwendung genauer beschrieben.



In Kapitel 10 werden die 38 Bachblüten dann einzeln vorgestellt. Anschauliche Beispiele zeigen, in welchen Situationen sie – einzeln eingenommen – den Reaktionstypen Vata, Pitta und Kapha hilfreich sein können.



Hinweise und Situationen, in denen die Bachblüten für Kinder angezeigt sind, ergänzen die Blütenporträts.



Hilfreiche Fragebögen für Erwachsene und Kinder finden Sie im Anhang und im Internet unter www. reharmony.org.



ISBN: 978-3-96229-450-2



Seiten: 127



Preis: 32,95 €