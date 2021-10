Eine Buch-Neuvorstellung des Romeon-Verlages: Aserbaidschan

Nur wenige Flugstunden von Deutschland entfernt, an der Grenze zu Europa, liegt das für den Tourismus relativ unerschlossene Aserbaidschan. Umso mehr überrascht das Land die Besucher mit spektakulärer Natur in den Bergen des Großen und Kleinen Kaukasus, der modernen Zwei-Millionen-Metropole Baku sowie mit faszinierenden Naturwundern im Zusammenhang mit der allgegenwärtigen Präsenz von Erdöl und Erdgas. Aktive Schlammvulkane, permanent brennendeBerge, Feuerquellen, heiße Wasserquellen, die historischen Zeugnisse der weltweit ersten Erdölförderung in Baku sowie die Kurbäder in Istisu und Naftalan machen die Reise nach Aserbaidschan zu einem einzigartigen Erlebnis.Im Reiseführer werden die schönsten und interessantesten Sehenswürdigkeiten vorgestellt. Neben Informationen zu den Nationalparks helfen zahlreiche Karten und GPS Daten bei der Orientierung während der Reise. Aber auch zur Reisevorbereitung, Reiseplanung oder als Begleiter für geführte Rundreisen bietet der Reiseführer eine optimale Unterstützung.Auf Hinweise zu Hotels und Restaurants wird bewusst verzichtet. Über die bekannten Internet-Suchportale ist es leicht möglich, Unterkünfte in jeder gewünschten Preisklasse zu finden. Ebenso gibt es ein großes Angebot an Restaurants und Straßenverkaufsständen. Zu vielfältig sind die Angebote, aber sicher auch die individuellen Vorlieben.



ISBN: 978-3-96229-270-6

Autor: Tippmann

Seitenanzahl: 252

Umschlag: Softcover

