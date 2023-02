Eine Buch-Neuvorstellung des Romeon-Verlages: Alles auf Null

Autor: Volker Recknagel

Ein spannender und aufwühlender Roman



Der junge Norweger Holger bricht sein Studium ab und heuert gegen den Willen seiner Eltern in Tromsø auf ein Frachtschiff an. Ein Jahr arbeitet er als Schiffskoch bei der norwegischen Reederei, entschließt sich dann jedoch in Hamburg anzuheuern.



Nach dem Untergang des Frachters entscheidet Holger sich, ein Leben außerhalb der Zivilisation zu führen.



ISBN: 978-3-96229-440-3



Preis: 16,95 €



Autor: Volker Recknagel



Seiten: 232