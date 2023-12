Eine Buch-Neuvorstellung des Romeon-Verlages: Allein auf dem Weg zum Glück

Eine Buch-Neuvorstellung des Romeon-Verlages: Allein auf dem Weg zum Glück

Autorin: Mariell F.M.

Mariella, das fünfte Kind einer Familie im Jahr 1972 geboren, sah sich von Geburt an mit der Herausforderung einer Lippen-Kiefer-Gaumenspalte konfrontiert. Statt auf Unterstützung stieß sie jedoch auf Ablehnung seitens ihrer Eltern. In den Krankenhäusern verbrachte sie viele schmerzhafte Stunden, in der Hoffnung, die notwendigen Operationen zu erhalten. Doch die finanziellen Mittel ihrer armen Eltern ließen nur begrenzte Eingriffe zu, und der Großteil blieb erfolglos.



Der Geburtsfehler beraubte Mariella der Möglichkeit, zur Schule zu gehen. Ohne formelle Bildung und gegen den Widerstand ihrer Eltern gelang es ihr jedoch, heimlich die Schulbücher ihrer Brüder zu nutzen und sich selbst etwas beizubringen.



Als Mariella in die Teenagerjahre eintrat, versuchten ihre Eltern verzweifelt, sie zu verheiraten, um sich ihrer vermeintlichen Bürde zu entledigen. Die Auswahl der meist wesentlich älterern Männern führte jedoch zu einem Teufelskreis von Misshandlung und Gewalt.



Mit der Hilfe ihres Onkels wagte Mariella eines Tages den mutigen Schritt zur Flucht, die sie nach Deutschland führte. Hier war mittlerweile auch ihre Familie, doch die Ablehnung blieb bestehen, und erneut wurde versucht, sie zwangsweise zu verheiraten.



Erst als sie Zuflucht in einem Frauenhaus fand, begann für Mariella eine Reise zur Freiheit. In dieser neuen Umgebung lernte sie nicht nur die Bedeutung von Freiheit, sondern auch die Liebe zu Frauen kennen. Schließlich gelang es ihr, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und sich aus den Fesseln der Unterdrückung zu befreien.



ISBN: 978-3-96229-505-9



Preis: 10,95 €



Autorin: Mariell F.M.



Seiten: 82