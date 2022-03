Dies ist eine Buch-Neuvorstellung des Romeon-Verlages: ICH HÖR' DIESE STIMME IN MIR, EINE GESCHICHTE DIE DEIN HERZ BERÜHRT

Dies ist eine Buch-Neuvorstellung des Romeon-Verlages: ICH HÖR' DIESE STIMME IN MIR, EINE GESCHICHTE DIE DEIN HERZ BERÜHRT

Autor: WHITEMASKREBEL

Diese Geschichte beruht auf wahren Begebenheiten, die ich in ein Märchen gepackt habe, denn es ist die Geschichte von mir und meiner geliebten Schwester. Wer diese Geschichte mit dem Herzen liest, wird alles verstehen. Denn es enthält die einzige Wahrheit über das Leben und über Dich. Alles andere wurde nur dazu bestimmt, um Dich von Deinem eigenen Weg abzubringen.



Bei den beiden Schwestern jedenfalls, ist es so, dass sie bald von der Dunkelheit getrennt werden sollen und einen bitterlichen Kampf kämpfen müssen. Denn dadurch, dass die Kräfte auf Erden aus dem Gleichgewicht geraten waren, hatte die Dunkelheit auf dem Planeten Erde schon lange Zeit an Überhand gewonnen. So herrschte überall nur noch das Böse und das Licht der Menschen war fast erloschen und keiner glaubte mehr an seine Träume.



ISBN 978-3-96229-352-9

Preis: 11,95 €

