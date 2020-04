High Future! RÖKONA launcht neue Homepage

Die RÖKONA Textilwerk GmbH & Co. KG präsentiert zum 1.April 2020 seine neue Homepage unter dem Motto „High Future“. Bereits zur Techtextil hatte RÖKONA seine neue CI vorgestellt. Nun erscheint auch die Website im neuen CD und schließt damit den Corporate-Identity-Prozess ab. RÖKONA präsentiert mit anschaulichen Fotos der eigenen Produktion, der einzelnen textilen Produkte sowie mit Mood-Bildern ansprechend die faszinierende Welt der technischen Textilien sowie das vielseitige Produkt- und Leistungsangebot des vertikal aufgestellten Produktionsbetriebes. „RÖKONA hat sich in den letzten Jahren enorm entwickelt und ein innovatives und vielseitiges Produktportfolio sowie umfangreiches Know-How aufgebaut,“ kommentiert Stephan Schumann, Geschäftsführer für Sales & Marketing der RÖKONA Textilwerk GmbH & Co. KG. „Wir sind stolz, dass die Homepage nun auch unseren hohen Ansprüchen an uns und unsere Produkte entspricht und RÖKONAs Welt anschaulich darstellt.“DIE KOLLEGEN (Idee, Design und Realisierung)Th3design Büro für Werbung und Mediendesign (Programmierung)Jeff Collier JF Music & Media Services (Übersetzung)