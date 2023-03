Neue Mitte – Stadthaus in Bruchköbel

Die Gemeinde Bruchköbel bei Hanau hat ein neues Stadthaus erhalten. Der mit dem Röben WIESMOOR sand-beige verklinkerte Neubau fasst die Funktionen Rathaus, Veranstaltungssaal, Parkhaus, Bürgerbüro, Seniorentreff und Gastronomie zusammen.

Fast fünfzig Jahre lang wurde der historische Ortskern von Bruchköbel durch einen kompakten Rathausbau aus dem Jahr 1973 bestimmt. Der funktionalistisch gestaltete und mittlerweile deutlich zu groß gewordene Bau mit seinem rückseitigen Parkdeck wurde schließlich abgebrochen und nun im Rahmen des Projektes „Neue Mitte“ durch einen multifunktional nutzbaren Neubau in heller Klinkerarchitektur ersetzt. Das neue Stadthaus fungiert als offene Begegnungsstätte und als Dienstleistungszentrum gleichermaßen. Auf drei Ebenen nimmt es nicht nur das Rathaus und das Bürgerbüro auf, sondern integriert zusätzlich einen Seniorentreff, eine Tiefgarage mit 226 Stellflächen, einen 600 Quadratmeter großen, mehrfach teilbaren Veranstaltungssaal, verschiedene Veranstaltungs- und Tagungsräume sowie eine auf den Stadtplatz orientierte Gastronomie.



Aus dem 2017 ausgeschriebenen Wettbewerb für das Projekt war das Architekturbüro Kramm & Strigl aus Darmstadt als Sieger hervorgegangen. Ausgehend von der umgebenden, zumeist kleinteiligen und teilweise in Fachwerkbauweise ausgeführten Bebauung hatten die Planer sich dazu entschieden, den vorgesehenen Baukörper durch eine entsprechende Fassadengestaltung und die Ausbildung von vier parallel verlaufenden Satteldächern optisch zu gliedern: „Im Ergebnis wirkt es damit, als seien die unterschiedlichen Funktionen auf vier schmale Giebelhäuser verteilt worden“, beschreibt Architekt Rüdiger Kramm das Konzept seines Büros.



Kontrastiert wird der kleinteilige Eindruck durch eine betont moderne Architektursprache ohne Dachüberstand und mit teilweise über Eck verlaufenden Glas-Erkern. Ein besonderes Element ist auch der leicht zurückspringende und elegant abgerundete Eingangsbereich mit der im Innenraum sich anschließenden Magistrale, die neben den Bürgerbüros, dem großen Saal und der Treppenanlage zu den Obergeschossen auch die Tiefgarage erschließt. In Richtung Südwesten wird das Gebäude durch eine Stadtloggia erweitert, die Zugang zum Außenbereich und zur Bachlandschaft bietet.



Freundlich-moderner Fassadeneindruck



Längere Diskussionen gab es im Vorfeld über die Materialisierung des Neubaus: „Ursprünglich war vorgesehen gewesen, die roten Klinker der beiden Ziegelhäuser zu verwenden, die vor dem Stadtumbau an der Hauptstraße standen und jetzt im Zuge des Neubaus abgerissen wurden“, berichtet Rüdiger Kramm. „Letztlich hat die Gemeinde aber aus Kostengründen Abstand von dieser Idee genommen. Stattdessen haben wir gemeinsam beschlossen, die Fassade mit hellen Klinkern auszubilden, um so einen freundlichen Akzent im Ort zu schaffen.“



Die Wahl fiel schließlich auf den Röben Handstrichverblender WIESMOOR sand-beige im schmalen, 240 x 52 x 71 Millimeter großen Dünnformat DF. Auf der Baustelle wurden die Steine im Wilden Verband mit unregelmäßig wechselnden Läufern und Köpfen vermauert und anschließend hell verfugt. Für einen zügigen und kostengünstigen Baufortschritt kamen dabei auch Fertigteile für Stürze und Brüstungen zum Einsatz.



Ein besonderes Detail bietet das Mauerwerk neben dem Eingang zur Tiefgarage, wo vom Boden bis unter den First in regelmäßigen Abständen einzelne Steine leicht vorgezogen wurden. Das entstandene Relief bietet einen würdevollen Rahmen für die mittig auf der Fassade platzierte Bronzeplastik, die zuvor schon die Fassade des abgebrochenen Bürgerhauses zierte.