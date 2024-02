H4CBD als neuer Trend in der legalen Cannabisbranche: Das Unternehmen CBDDiscounter.de klärt auf

Zwischenlösung zwischen Cannabis bzw. HHC und CBD

Reduktion von Schmerzen bei fehlender Wirkung von CBD

Verstärkung der CBD-Wirkung durch Kombinationen

Linderung von chronischen Entzündungen

Am 1. April 2024 soll es in Deutschland soweit sein: Cannabis wird offiziell legalisiert. Für viele CBD-Konsumenten könnte das ein Schlüsseldatum sein, denn es gibt deutliche Wirkungsunterschiede zwischen CBD und THC. Der Großhändler CBDDiscounter.de setzt jedoch seit einiger Zeit schon auf eine dritte Variante und ist damit sehr erfolgreich. H4CBD ist ein neuartiges CBD-Derivat und soll potenziellwirken als CBD. Es handelt sich ebenfalls um ein Cannabinoid, wird aber mittels Hydration synthetisiert.Wie CBD und andere Cannabinoide wirkt es auf dieim menschlichen Gehirn. Die Besonderheit dabei ist, dass klassischen CBD primär auf den CB2-Rezeptor wirkt, THC auf den CB1-Rezeptor. Letzteres macht stark high, sodass Verkehrstauglichkeit und Wahrnehmung eingeschränkt sind. Mit H4CBD wurde eine interessante Mischung gefunden. Es wirkt stärker auf die CB1-Rezeptoren (ähnlich wie THC), löst dabei aber keinen bewusstseinseintrübenden Rausch aus. Ist H4CBD damit die Lösung für alle, die auf die Wirkung von THC und die Klarheit von CBD setzen?Einer der, hat H4CBD in sein Portfolio aufgenommen. Dem Team hinter diesem Shop war und ist wichtig, ausschließlich legale Produkte für ihre Kunden anzubieten. H4CBD ist auf dem Cannabismarkt nicht verboten, denn die Substanz fällt weder unter das Betäubungsmittelgesetz noch ist es im Neue-Psychoaktive-Stoffe-Gesetz verzeichnet. Ob ein Verbot irgendwann kommen wird, können auch die erfahrenen Händler nicht sagen. Klar ist aber, dass sienur solange anbieten, wie sie auf dem Markt erlaubt sind. Im Hinblick auf die Legalisierung von THC ist es aber wenig wahrscheinlich, dass es hier noch zu nachklingenden Verboten kommt.Die wissenschaftlichen Informationen zu H4CBD sind noch nicht umfassend genug für eine abschließende Bewertung. Erfahrungsberichte tauchen primär aus der CBD-Community auf. CBD-Discounter verweist aufund darauf, dass die Nutzungsdauer noch nicht so lange ist, wie bei CBD. Bekannt ist bislang, dass Wirkungsdauer und Wirkungsart sich stark von CBD unterscheidet. Unter anderem wird H4CBD in der Community für nachfolgende Bereiche eingesetzt:Bislang gehen Experten davon aus, dass die Wirkung von H4CBD ähnlich ist wie von CBD, allerdings in bis zu 100-facher Verstärkung. Das wiederum erklärt, warum vor allem aktive CBD-Nutzer von dem neuartigen Derivat Gebrauch machen. Wird täglich eine hohe CBD-Dosis angewendet, kann dereine scheinbar sinnvolle Lösung sein.CBD wird primär als Öl, aber auch in Form von Blüten genutzt. Auch H4CBD wird in diesen Darreichungsformen angeboten, der Großhändler CBDDiscounter.de hat sein Portfolio an die Bedürfnisse der Kunden angepasst. Es gilt als bekannt, dass, die in verschiedenen Sorten verfügbar sind. Geht es hingegen rein um die Wirksamkeit, kommen verstärkt H4CBD-Öle zum Einsatz.Bei den verfügbaren Blüten gibt es bislang noch einen deutlichen Unterschied zu CBD – die Sortenvielfalt ist geringer. Zwar sind beliebte Namen wie Erdbeerli oder Gorilla Glue auch hier schon verfügbar, bis zu einemist der Weg jedoch noch lang. Hintergrund ist, dass die Community noch nicht so groß ist. Faire und transparente Händler setzen auf hohe Qualität und produzieren keine Lagerware. Hier gilt es im Vorfeld zu sondieren, wie groß die Nachfrage ist. Steigt diese, ist mit einer Ausweitung des Portfolios zu rechnen.In Sachen Qualität haben sich die Macher von CBDDiscounter.de nicht von ihren bisherigen Standards entfernt. Auch, man setzt auf Pestizidfreiheit beim Anbau und Nachhaltigkeit bei der Weiterverarbeitung. Auch Aufklärung ist dem erfahrenen Unternehmen wichtig, denn immer wieder suchen Neulinge den Rat der Betreiber. So wird klar darauf hingewiesen, dass es noch keine umfassenden Informationen zu H4CBD gibt und dass Nebenwirkungen nicht auszuschließen sind. Diese scheinen jedoch bislang auf ähnlich geringem Niveau zu bestehen wie CBD. Interessant scheint H4CBD vor alle für erfahrene CBD-Nutzer zu sein, die große Mengen bis zum Wirkungseintritt benötigen. Hier sollein Bindeglied zwischen CBD und THC sein.