150 Flutopfer dank Fahrzeugspenden wieder mobil - Erneutes Gipfeltreffen der Werkstattgemeinschaft im Einsatz für die Verbraucher am 05.02.2022

Im letzten Jahr spendeten die KFZ-Rockstars Ahrtaler Flutopfern Autos im Wert von knapp 0.5 Mio. €.

“Die Automobilindustrie ist die umsatzstärkste und somit auch eine der wichtigsten Branchen in Deutschland. Dieser Motor unserer Wirtschaft und damit unseres Wohlstands muss erhalten bleiben und gestärkt werden”, so Robert Merz, Gründer der Kfz-Rockstars, einem Bündnis aus Kfz-Betrieben im gesamten deutschsprachigen Raum.



“Die Flutkatastrophe hat uns gezeigt, wie viel Stärke in der Bevölkerung steckt, wenn wir alle zusammenhalten. Aus diesem Grund sehen wir es als unsere Pflicht an, auch neben der Flutkatastrophe in 2021 unseren Einfluss Region für Region zu nutzen, um gemeinsam dort anzupacken, wo Rückhalt gebraucht wird”, so Merz weiter.



Die Spritpreise explodieren, Verunsicherungen bei den Verbrauchern werden größer, einst angepriesene Kraftstoffe verfallen zu Umweltkillern, E-Autos für viele zu unpraktikabel, dazu fehlendes Vertrauen in Ansprechpartner und Werkstätten. Zudem sind insgesamt zu viele Autos mangels besseren Wissens schlecht gewartet im Straßenverkehr unterwegs und teure Folgeschäden entstehen unnötig.



Laut den Mitgliedern der Werkstattgemeinschaft, bringen die KFZ-Rockstars deutschlandweit die Autofahrer Region für Region zusammen, um im Bündnis dort zu helfen, wo vielen ein freundschaftlicher Ansprechpartner in Kfz-Fragen fehlt. Es wird zum Beispiel in mittlerweile über 200 regionalen Facebook-Gemeinschaften gezeigt und erklärt, wie teure Folgeschäden vermieden werden können, was sich zunehmender Beliebtheit erfreut.



Dabei hat sich herausgestellt, dass die entstandene Gemeinschaft der Autofahrer das Herzstück unseres Landes repräsentiert, denn die Mehrheit der arbeitenden und zum Wohlstand unseres Landes beitragenden Teils unserer Bevölkerung fährt Auto.



Nun kommen über 120 Mitglieder der KFZ-Rockstars am 05. Februar 2022 in Berlin zu einem ganztägigen Gipfeltreffen zusammen, an dem auch Medienvertreter und Journalisten teilnehmen können.



Bei dem Treffen wird beschlossen, wie die Kfz-Branche künftig unsere Wirtschaft und den Wohlstand des Einzelnen von der Basis heraus stärken kann. Als wichtigste Basis bezeichnet Merz die Autofahrer, die Nähe zu und Gemeinschaft mit ihnen.



Da der häufigste Kontakt zwischen Autofahrern und der Kfz-Branche die Werkstatt ist, sieht Merz das wie folgt: “Von oben kümmern sich Politik und Lobby, unsere Stärke kommt aus der Bevölkerung heraus. Wir schaffen durch regelmäßigen Kontakt und die Stärke der Gemeinschaft eine enge Verbindung aus den Autofahrern und der Automobilbranche, um gegenseitig aufeinander voller gegenseitiger Wertschätzung aufzupassen.”



Organisatorisches, falls redaktionelles Interesse besteht:



Wir bitten um vorherige Anmeldung für den Gipfel am 22. Februar 2022 beim Pressekontakt. Veranstaltungsort ist die Classic-Remise Berlin von 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr. Es gibt eine Fotowand und reichlich Möglichkeiten für Aufnahmen und Interviews. Angemeldete Journalisten sind zum Netzwerken auf Kaffee, Softdrinks und Snacks eingeladen. Ab 17.00 Uhr werden die KFZ-Rockstars mit mehreren Bussen zu einem privaten Abend-Dinner gebracht.