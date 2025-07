ritterwerk präsentiert Neuheiten auf der IFA 2025

Wenn sich im September die Tore der IFA 2025 in Berlin öffnen, ist auch ritterwerk wieder mittendrin: Als traditionsreicher Hersteller von Küchengeräten präsentiert sich das Unternehmen auf dem electroplus küchenplus Messestand der Bielefelder Verbundgruppe EK Retail mit dem Schwesterunternehmen dittert. Im Mittelpunkt stehen dabei zwei Produkt-Highlights.



Besonderes Highlight am Stand: Der neue klappbare Allesschneider markant 7. Sie ergänzt die erfolgreiche markant-Reihe rund um die Modelle 1 und 5 – zwei bewährte Klassiker aus dem Hause ritter. Mit ihrer durchdachten Konstruktion, der typischen Schneidepräzision und einem besonders platzsparenden Design bringt die markant 7 frischen Wind in die Küche. Ganz im Sinne der ritter Tradition vereint sie zeitlose Ästhetik mit funktionaler Perfektion. Die neue Generation überzeugt mit smarten Detaillösungen, die das Schneiden noch komfortabler und sicherer machen. Einige der praktischen Neuerungen bleiben vorerst noch unter Verschluss – aber eines ist sicher: Die markant 7 ist ein echtes Upgrade.



Als absolute Neuheit wird zudem der BEEZER® IceBall vorgestellt – eine technologische Innovation für kristallklare Ice Balls (Eiskugeln) auf Knopfdruck, die für Premium-Genuss in Haushalt und Gastronomie sorgen. Die innovative Lösung wird im Rahmen der Messe präsentiert, um gezielt Kundenfeedback einzuholen. Damit führt das Unternehmen den eingeschlagenen Weg im Segment „Kühlen“ – nach dem erfolgreichen Marktstart des BEEZER® Getränkekühlers, der kalte Getränke auf Knopfdruck liefert - konsequent weiter.



„Mit dem IceBall, der neuen Kühlinnovation wollen wir unsere Kompetenz im Bereich Kühlung weiter ausbauen und ritter auch in dieser Kategorie als Innovations- und Qualitätsführer etablieren“, so Geschäftsführer Michael Schüller.



Die IFA 2025 markiert für ritterwerk zugleich den Startschuss, um an die erfolgreichen Kooperationen und Messeauftritte des Vorjahres anzuknüpfen. Gemeinsam mit der Bielefelder Verbundgruppe EK Retail und dittert möchte man ein Zeichen setzen: für den Fachhandel, für Innovationen – und für Küchenprodukte, die den Alltag einfacher, stilvoller und nachhaltiger machen.



Besuchen Sie ritterwerk auf der IFA 2025 in Berlin – Halle 4.1, Stand 114 – und erleben Sie die Zukunft der Zubereitung und Kühlung.



ritter. Macht mehr aus Lebensmitteln.

