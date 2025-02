Ambiente 2025: ritterwerk begeistert mit innovativen Lösungen und internationalem Erfolg

Ein herausragendes Highlight des Messeauftritts war der BEEZER® – die revolutionäre Lösung für perfekt gekühlte Getränke in Rekordzeit. Das innovative Gerät, das Getränke zehnmal schneller als eine Gefriertruhe auf Trinktemperatur bringt, sorgte für großes internationales Interesse und bestätigte den erfolgreichen Expansionskurs von ritterwerk. „Die enorme Begeisterung aus unterschiedlichsten Märkten zeigt uns, dass der BEEZER® das Potenzial hat, die Art und Weise, wie Menschen Getränke kühlen, nachhaltig zu verändern“, so die Geschäftsleitung.Mit einem klaren Fokus auf die Kernprodukte BEEZER® und tondoverfolgte ritterwerk in diesem Jahr bewusst das Motto „Weniger ist mehr“. Diese Strategie zahlte sich aus: Die gezielte Produktpräsentation sorgte für eine hohe Besucherfrequenz am Stand und eine intensivere Auseinandersetzung mit den innovativen Lösungen von ritter. Besonders der Feinschneider tondo, der Präzision, Qualität und ein einzigartiges Design vereint, stieß auf große Begeisterung.Der Messeauftritt von ritter war nicht nur durch seine Produktpräsentationen ein voller Erfolg, sondern auch durch das außergewöhnliche Standkonzept. Mit einem modernen, innovativen Design, einer einladenden Bar, mit Barkeeper Brano Sendrei von der Boston Café & Cocktailbar Starnberg , und der Präsenz von Brotbackspezialist Marian Moschen, auch bekannt als „ mann backt “, wurde der Stand zum Treffpunkt für Fachbesucher, Partner und Kunden. „Wir wollten eine Atmosphäre schaffen, in der sich unsere Gäste wohlfühlen und sich intensiv mit unseren Produkten auseinandersetzen können – das ist uns mehr als gelungen“, fasst das Vertriebsteam zusammen.Neben der Begeisterung für einzelne Produkte war auch das Gesamtbild, das ritterwerk auf der Messe vermittelte, ein voller Erfolg. Der Stand transportierte eindrucksvoll den „ritter Spirit“ – Innovation, Präzision und Qualität in Kombination mit einem modernen, stilbewussten Auftritt. „Das Feedback unserer Kunden und Partner war durchweg positiv – sowohl in Bezug auf unsere Produkte als auch auf die Art und Weise, wie wir uns als Marke präsentiert haben“, so das Fazit der Geschäftsleitung.Mit einem gestärkten Markenbild, wertvollen neuen Kontakten und einer klaren Bestätigung der strategischen Ausrichtung blickt ritterwerk optimistisch in die Zukunft. Die Ambiente 2025 hat einmal mehr gezeigt, dass Innovation, Qualität und ein durchdachtes Standkonzept die Erfolgsfaktoren für einen nachhaltigen Markenauftritt sind.