120 Jahre ritterwerk – Eine Erfolgsgeschichte deutscher Ingenieurskunst

Dieses Jahr feiert das Traditionsunternehmen seinen 120. Geburtstag – ein Meilenstein, der die kontinuierliche Hingabe an Innovation und Qualität zelebriert.



Als Wegbereiter im Bereich der Haushaltsgeräte hat ritterwerk zahlreiche Meilensteine gesetzt, darunter die Entwicklung des ersten elektrischen Allesschneiders im Jahr 1968. Getreu dem Bauhaus-Stil, der Funktion und Ästhetik vereint, hat sich das Unternehmen über die Jahrzehnte zu einem Symbol für Langlebigkeit und Präzision entwickelt.



Geburtstagsverlosung: Gewinnen Sie einen goldenen Toaster!



Zum Geburtstag gibt es ein besonderes Highlight: ritterwerk verlost auf seinen Social-Media-Kanälen exklusiv goldene Toaster der Serie volcano3. Diese limitierte Edition verkörpert nicht nur die Qualitätsversprechen der Marke, sondern ist auch ein glanzvolles Erinnerungsstück an 120 Jahre Erfolgsgeschichte.



„Wir möchten diesen Geburtstag mit allen feiern, die uns auf unserem Weg begleitet haben – unseren treuen Kunden, Partnern und Mitarbeitern“, sagt die Geschäftsleitung der Schüller-Familie, die das Unternehmen führt. „Unser Ziel war es immer, innovative Produkte zu schaffen, die das Leben vereinfachen und dabei höchsten Designansprüchen genügen. Der goldene Toaster symbolisiert diesen Anspruch auf besondere Weise.“



Tradition trifft Innovation



Mit Sitz in Gröbenzell bei München und 80 Mitarbeitern bleibt ritterwerk seiner Philosophie treu, in Deutschland zu produzieren und auf höchste Qualität zu setzen. Nachhaltigkeit und Langlebigkeit sind dabei ebenso wichtig wie die kontinuierliche Weiterentwicklung des Sortiments – vom innovativen Allesschneider bis hin zur jüngsten Entwicklung im Bereich Getränkekühlung.



Über ritterwerk



Gegründet 1905 von Franz Ritter, hat sich das Unternehmen über ein Jahrhundert hinweg zu einem Pionier und Marktführer in der Haushaltsgerätebranche entwickelt. ritterwerk verbindet Tradition mit modernen Technologien und ist ein Garant für Qualität „Made in Germany“.



ritter. Macht mehr aus Lebensmitteln.

