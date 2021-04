Ästhetik im Aufzugbau: Mit der neuen CernoTex™ Beschichtung versiegelt Rimex Metals hochwertige Edelstahldesigns

Ein Aufzug ist inzwischen mehr als nur ein Transportmittel. Für zeitgemäße Architektur ist der Fahrstuhl ein Gestaltungselement, das zum übrigen Gebäudedesign passen soll. Gleichzeitig müssen die Materialien der ständigen Beanspruchung durch den Personenverkehr über Jahre hinweg standhalten. Für den modernen Aufzugbau erfordert das ein durchdachtes Design, das sowohl die ästhetischen als auch die technischen Komponenten berücksichtigt. Mit dem innovativen Anti-Fingerprint Coating CernoTex™ hat die Rimex Metals Group eine ansprechende und pflegeleichte Oberflächenbeschichtung entwickelt, die genau das vereint.



Gefärbte, polierte oder auch mattierte Edelstahloberflächen finden immer häufiger ihren Einsatz und machen aus dem schlichten Transportmittel Gestaltungselement und Blickfang. Im Auge des Betrachters macht das makellose Edelstahl-Design den Transport zum Fahrerlebnis. Dennoch soll ein Personenaufzug auch heute noch robust, zeitlos schön und pflegeleicht sein.



Die CernoTex™-Beschichtung reduziert deutlich den Aufwand für die Reinigung und Pflege von metallischen Oberflächen. Gerade beim Betrieb von Aufzügen ist dieser Faktor ein wichtiger Zusatznutzen für den Betreiber und dadurch sowohl ein gutes Argument für den Investor als auch ein Alleinstellungsmerkmal beim anbietenden Aufzugsbauer.



Durch die CernoTex™ Beschichtung bleibt der Edelstahlcharakter dank der ultradünnen, keramischen Nanobeschichtung erhalten. Fingerprints und Verschmutzungen zeichnen sich auf der hydrophoben Oberfläche deutlich weniger ab und die Reinigung gelingt einfacher und schneller – Edelstahloberflächen bleiben somit länger ästhetisch. Geeignet ist CernoTex™ für den Einsatz auf geschliffenem, dessiniertem oder gestrahltem Edelstahltafeln, mit oder ohne Färbung.



Rimex ist seit Jahrzehnten international agierender Partner, Hersteller und Lieferant von Edelstahlblechen für die Aufzugindustrie. Die Anti-Fingerprint-Beschichtung ist eine logische Ergänzung für ein komplettes Lieferprogramm.



Standarddesigns wie Leinen, Leder, Karo oder 5WL sind in gängigen Formaten ab Lager erhältlich, ebenso wie spiegelpolierte und gefärbte Edelstahltafeln. Sonderlösungen und Oberflächenkombinationen werden individuell mit Kunden und Aufzugsplanern besprochen. Planer und Hersteller schätzen die Vielzahl und Kombinationsmöglichkeit der verschiedenen Herstellungsverfahren, mit denen sich für jeden Bedarf das passende Produkt finden lässt. Bei der Farbauswahl sind es in diesem Jahr wieder die Bronze- und Champagnertöne, die neben den schwarz gefärbten Oberflächen im Trend liegen.



Die Bearbeitung der mit CernoTex™ beschichteten Bleche ist im Prinzip dieselbe wie bei Standardblechen oder den gefärbten Edelstahltafeln. Zuschnitte werden mittels Laser oder manuell durchgeführt, ebenso sind Kant- und Biegeverfahren in der üblichen Weise möglich. Rückfragen und Anfragen für Materialproben gerne an unseren technischen Service.



Edelstahldesigns erhalten durch die ultradünne CernoTex™ Sol-Gelbeschichtung eine pflegeleichte Oberfläche. Weniger Fingerabdrücke und Fettrückstände bedeuten geringere Kosten bei der Pflege und somit dauerhaft ein schönes Design.

(lifePR) (