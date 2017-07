Riese & Müller 2018: Integration, Reichweite und Fahrdynamik definieren Freiheit pur

Riese & Müller startet fulminant in das neue Modelljahr und stellt auf der Eurobike 2017 fünf Highlights und viele Neuheiten vor. Im Mittelpunkt der neuen Modellpalette stehen die Themen Integration, Reichweite und Fahrspaß pur. Kommunikativ folgt Riese & Müller der Idee von Freiheit, Weite und Individualität mit einer aussagestarken Bildwelt. Unter dem Leitmotiv "Open Spaces" haben die Produktdesigner und -ingenieure von Riese & Müller vor allem an den Themen Integration, Reichweite und Fahrdynamik sowie an neuen Transportmöglichkeiten gearbeitet - für noch mehr Freiheit beim E-Bike Fahren.Unsere fünf Highlight-Modelle sind das Delite GT signature als Sondermodell 25 Jahre Riese & Müller, das vollintegrierte Supercharger, der Straßenklassiker Roadster, das Crossover E-Cargo-Bike Packster 40 und das New Charger mit neuer integrierter Silhouette.Ganz neu haben wir für Sie eine neue digitale Plattform geschaffen, auf der Sie alle Presseinformationen und druckfähiges Bildmaterial zu den Highlight-Modellen 2018 zum Download finden: www.r-m.de/media-preview-2018