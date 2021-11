K2 kollaboriert mit Skateboardlegende Tony Hawk

Mit klassischer Grafik der legendären Skateboardfirma Birdhouse und genau dem richtigen Maß an K2-Vibes ist diese K2 X Tony Hawk X Birdhouse Kollaboration extrem limitiert und wird für Aufmerksamkeit sorgen. Folgende Snowboards sind in der limiteirten Kollaboration entstanden:



Das K2 X Tony Hawk X Birdhouse Party Platter: Viele „geshapte“ Snowboards sind auf einen bestimmten Fahrstil ausgerichtet - dies ist KEINs dieser Snowboards. Das K2 Party Platter wurde speziell als Alltagsboard für das Slashen, Carven und Durchpflügen hüfttiefen Powders entwickelt.



Das K2 X Tony Hawk X Birdhouse Afterblack: Das K2 Afterblack ist ein Premium-Freestyle-Snowboard, das sich auf nächtliche Freestyle-Missionen, Wallrides und fette Airs spezialisiert hat und verspricht, dass es im entscheidenden Moment für dich da ist, um dir das Vertrauen zu geben, den letzten Trick noch einmal zu versuchen.



Selbstredend muss es auch ein K2 X Tony Hawk X Birdhouse Skate Deck mit diesen einzigartigen Grafiken geben, um die Sammlung zu vervollständigen.



Hierzu gibt es eine Kampagne im europäischen Raum: Wer eines dieser Snowboards und eine K2 Bindung kauft, egal ob online oder im stationären Handel, bekommt ein stark limitiertes, unverkäufliches Kollaborations Skateboard Deck.



Das Skateboard Deck: Das Deck ist aus dem Hause Birdhouse in Einheitsgröße und nicht im Handel erhältlich. Das Design ist an die der Snowboards angelehnt und vereint die Brands K2 X Tony Hawk X Birdhouse.

