Erlebnisreicher Familienurlaub mitten im UNESCO Biosphärenreservat Rhön

Das junge, moderne Konzept des Kinderhotels in der bayerischen Rhön kommt an. Das Geheimnis des Erfolgs liegt in der klar ausgerichteten Ausrichtung auf die Zielgruppen Familie und erlebnisorientierte Tagung und Event. Harmonisch nebeneinander genießen sowohl Kinder und Eltern als auch Geschäftsreisende das erlebnisreiche Angebot im von der Rhön inspiriertem Ambiente. 127 Mitarbeitende sind auf dem großzügigen, zwölf Hektar großen Gelände gerne für die Gäste da. Das Resort aus den 1970er Jahren wurde und wird in allen Bereichen nachhaltig und innovativ renoviert und modernisiert. Ziel ist stets, ein Angebot „State of the art“ zu schaffen, das auf dem anspruchsvollen, hart umkämpften Tourismus- und Tagungsmarkt der Zukunft seinen Platz behauptet und ausbaut.Die großzügigen 313 Studios, Appartements und Suiten sind familienfreundlich eingerichtet und bieten Platz für bis zu fünf Personen. TV, IP-Telefon, Boxspringbett, Regendusche und RoomTablet sorgen für viel Komfort. Alle Zimmer verfügen über einen Balkon mit Blick auf den einzigartigen Naturpark Rhön. Familien profitieren von separaten Schlafzimmern und vielen weiteren familienfreundlichen Vorteilen, um den Urlaub mit Kindern entspannt genießen zu können.Es gibt vier Restaurants für den kleinen und großen Hunger und für jeden Geldbeutel. Zur Wahl stehen im Rhön Park Aktiv Resort das Familien-Restaurant „RhönInsel“, die trendig-gemütliche „Frankenstube“, das Buffet-Restaurant „RhönOrama“ sowie neu die Brasserie in der RhönParkArena. Diese bietet wechselnde A La Carte Angebote aus der Rhön, die auch auf der Sonnenterrasse serviert werden. Das kreative Küchenteam kredenzt regionale Spezialitäten, aber auch Ausflüge in die Weiten der kulinarischen Welt sind auf der Speisekarte zu finden. Die Bar RhönEck und das RhönCafé laden ebenfalls zum Verweilen ein.Lust auf Schwimmen und Wasserspaß? Hotelgäste haben in der mediterranen Badelandschaft „Rother Lagune“ mit Indoor- und Outdoor Poolbereich freien Eintritt. Der Schwimmbadbereich ist täglich geöffnet und verfügt über wohlig temperierte Außen- und Innenbecken mit Rutsche, Kinderplanschbecken, Schwalldusche und Unterwasseraquarium.Entspannung für die Erwachsenen ist in der SaunaWelt sowie im hauseigenen Wellnessbereich „RhönOase“ angesagt. Damit Mama und Papa oder Oma und Opa hier auch Zeit für Erholung finden, bietet das Rhön Park Aktiv Resort ein umfassendes Kinder-Betreuungsprogramm ab drei Jahre an sechs Tagen die Woche.Lust auf Bowling, Jumping und Climbing oder eine Runde Golfen? Das Rhön Park Aktiv Resort lädt zu Spiel, Spaß und Sport für jedes Alter ein.Familie, Freunde, Cliquen, Gruppen oder Tagungs- und Incentivegäste finden täglich eine reiche Auswahl an wetterunabhängigen Aktivitäten für alle Altersgruppen:- In der 2024 eröffneten RhönParkArena locken neben der Hüpfburg vor allem Kletterwand, Soccerfeld, Basketball für Teenies und alle, die aktiv Sport betreiben wollen.- Das Indoor Abenteuerland RhönPlay richtet sich an kleinere Gäste mit Trampolinen, Shuffleboard, Tischtennis, E-Karts, Bällebad u.v.m.- Das hochmoderne BowlingCenter lädt auf sechs Bahnen zu lustigen Spielerunden für jedes Alter ein. Für die Kleinsten gibt es Bowlinghilfen.- Die FitnessArea RhönBewegt ist mit hochwertigen Precor- und Pelotongeräten ausgestattet.- Eine Runde Golf mit der ganzen Familie? Dann ab zur Adventure Minigolfanlage Rhön MiniGolf . Zwölf Bahnen laden zu einer spielerischen Reise durch die Rhöner Landschaft und ihre naturgetreu nachgebildeten Attraktionen ein.„Uns ist wichtig, dass die Gäste viel gemeinsam unternehmen. Das ist genau das, was sie zu Hause oft nicht tun können aus Zeitmangel“, betont Ben Baars, Direktor des Rhön Park Aktiv Resorts.Natürlich wollen aber Mama und Papa auch mal ein wenig Zeit für sich haben. Deshalb gibt es an sechs Tagen die Woche den Kids Club mit einem abwechslungsreichen Betreuungsangebot für Kinder ab drei Jahre. Größere Kinder kommen beim bunten Animationsprogrammen auf ihre Kosten. Speziell für die Teenager bietet der Aktiv-Bereich der RhönParkArena u. a. Soccer, Basketball und vieles mehr.Von der Natur inspiriert ist auch das Aktiv-Programm für alle Altersgruppen. Der Bogen spannt sich von Bogenschießen und Escape Touren bis zu Wanderungen an den nahen Silbersee und nächtlichen Führungen durch den Sternenpark Rhön. Das Unterhaltungsangebot im Rhön Park Aktiv Resort setzt auf das gemeinsame Familienerlebnis. Sechs Tage pro Woche können Kinder, Jugendliche und Erwachsene an der abwechslungsreichen Animation teilnehmen. „Wir wollen unseren Gästen die einzigartige Natur der Rhön nahebringen“, betont Direktor Ben Baars.Ideal ist das Rhön Park Aktiv Resort auch für Aktivurlauber und alle Lust, auf Bewegung haben. Direkt vor der Hoteltür geht es los mit zahlreichen Wander- und Radwanderwegen. Ein Muss für Wanderfreunde ist der vielfach prämierte Wanderweg „Der Hochrhöner“. Auf einer Länge von 180 Kilometern bietet die Strecke eine Fülle an variantenreichen, deutlich kürzeren „Extratouren“. Auch für Radtouren und Mountainbike-Touren gibt es eine Fülle an Herausforderungen für jeden Schwierigkeitsgrad.Für alle, die gerne ihre Urlaubsregion erkunden, bietet das Rhön Park Aktiv Resort den idealen Ausgangspunkt für Ausflüge. Ganz in der Nähe liegen Attraktionen wie der Kreuzberg, das Schwarze Moor, die Wasserkuppe oder das Freilandmuseum Fladungen mit dem Rhönzügle. Nahegelegene Städte für Einkaufsbummel oder Kulturtrip sind Bad Neustadt, Fulda und Meiningen. Tagung mit Weitblick bietet das Rhön Park Aktiv Resort auf der separaten Tagungsebene „RhönUm“ im Hauptgebäude sowie in der neu eröffneten benachbarten Multifunktions Location RhönParkArena. Hier arrangiert das Rhön Park Team erlebnisorientierte Tagungen, Workshops, Meetings, Versammlungen, Ausstellungen, Präsentationen und Firmenfeiern für bis zu insgesamt 640 Personen im Full-Service. Das Rhön Park Aktiv Resort eignet sich aufgrund seiner zentralen Lage mitten in Deutschland gut für Treffen aller Art und Größenordnungen. Die Tagungs- und Eventlocation liegt leicht erreichbar im Dreiländereck Bayern, Hessen, Thüringen.„Persönliche Gespräche sind die Basis des Erfolgs. Kein Videomeeting kann den Austausch from face to face ersetzen“, weiß Direktor Ben Baars aus Erfahrung. Entscheidend für die gute Kommunikation ist der richtige Treffpunkt. Eine inspirierende Atmosphäre, Raum für Gedanken, Ruhe und nicht zuletzt gutes Essen bilden die Grundlagen eines ergebnisreichen Gesprächs. Und genau das bietet das Rhön Park Aktiv Resort mit seinem Angebot State of the art.Urlaub und Arbeit? Warum nicht! Workation ist im deutschlandweit bekannten Familien- und Tagungshotel in Hausen-Roth ganz entspannt möglich. Während ein Elternteil in einem der Seminarräume arbeitet, genießt der Rest der Familie die Ferien in der Rhön. Beide Elternteile arbeiten? Kein Stress: Die Kinderbetreuung ist ja an sechs Tagen die Woche da. „Bei trendigen Workations können unsere Gäste ganz entspannt Familie und Beruf unter einen Hut bringen“, unterstreicht Ben Baars.Und wie buche ich? Praktische Pauschalarrangements mit vielen Inklusivleistungen zu fairen Preisen machen die Urlaubsplanung leicht und schonen die Familienkasse. Die Buchung erfolgt online über die Website www.rhoen-park-hotel.de , telefonisch unter 09779 91 0 oder per Mail verkauf@rhoen-park-hotel.de Weitere Informationen und Angebote unter www.rhoen-park-hotel.de